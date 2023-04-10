В Ростове определили школы, где будут обучать детей управлению беспилотниками

Занятия с ребятами собираются проводить в местных образовательных учреждениях Фото: Александр ГЛУЗ

Школы Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону могут стать первыми образовательными учреждениями, где введут факультативы по управлению беспилотниками. Эту информацию сегодня, 10 апреля, подтвердили в ДОСААФ России по Ростовской области.

Планы по проведению занятий с БПЛА еще будут обсуждать. Предполагается, дальнейшее расширение проекта в другие территории.

Напомним, ранее председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Трушин рассказал, что для проведения занятий с детьми уже закупили 10 квадрокоптеров.

К слову, сейчас на Дону профессию «оператор БПЛА» уже успешно получают взрослые. За 40 часов обучающимся помогают овладеть теорией и практикой. К этому моменту программу бесплатно прошли более 50 военных и мобилизованных добровольцев, еще более 30 человек обучились платно.

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