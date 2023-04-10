Большегруз протаранил четыре фуры на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Затор в районе ДТП растянулся уже на 4 км. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое столкновение фур. Об этом вечером 10 апреля сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 14 часов. Предварительно, 30-летний водитель Freightliner с полуприцепом Comet не справился с управлением из-за отказа тормозов и врезался сразу в четыре грузовика.

Известно, что никто из людей не пострадал, только машины получили механические повреждения. Добавим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», затор в районе ДТП к 17 часам растянулся уже на 4,38 км.

Добавим, ранее на М-4 «Дон» произошла авария с участием пяти машин, в том числе двух большегрузов. В этом случае погиб один человек.

Водитель Freightliner не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

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