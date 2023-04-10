В Шахтах в ДТП с автобусом пострадал 50-летний водитель

В результате аварии водитель иномарки обратился за медицинской помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах в ДТП с автобусом пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 9 апреля около 17:40 на проспекте Шахтинском.

По предварительной информации, 50-летний водитель "Рено Логан" двигался на красный цвет светофора и не уступил дорогу пассажирскому автобусу "ПАЗ", который двигался по маршруту "Машзавод-Центр города". В результате транспортные средства столкнулись.

- В момент ДТП в салоне автобуса находилось два пассажира. В результате аварии водитель иномарки обратился за медицинской помощью,транспортные средства получили механические повреждения, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сосед забил 17-летнюю девушку молотком и ножом из-за шума в квартире

42-летний подозреваемый убийстве задержан

(Подробности)