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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 16:33

В Шахтах в ДТП с автобусом пострадал 50-летний водитель

В момент аварии в пассажирском транспорте находилось два человека
Лейла МИРИШОВА
В результате аварии водитель иномарки обратился за медицинской помощью

В результате аварии водитель иномарки обратился за медицинской помощью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах в ДТП с автобусом пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 9 апреля около 17:40 на проспекте Шахтинском.

По предварительной информации, 50-летний водитель "Рено Логан" двигался на красный цвет светофора и не уступил дорогу пассажирскому автобусу "ПАЗ", который двигался по маршруту "Машзавод-Центр города". В результате транспортные средства столкнулись.

- В момент ДТП в салоне автобуса находилось два пассажира. В результате аварии водитель иномарки обратился за медицинской помощью,транспортные средства получили механические повреждения, – сообщили в ведомстве.

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