В Таганроге в 2023 году закупят защитные костюмы от радиоактивной пыли

Планируется закупить девять костюмов от радиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге в текущем году планируют закупить костюмы от радиоактивной пыли. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 31 марта. Источником финансирования станет городской бюджет.

Администрация выделила 32 тысячи рублей на закупку девяти костюмов "Л-1". Они предназначены для защиты от радиоактивной пыли и биологических факторов. Они способных защитить от негативного воздействия отравляющих веществ кожу, одежду и обувь.

Итоги закупки подведут 11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откровения репетитора по ЕГЭ: из чего складывается цена и почему приходится отказываться от учеников

Сколько зарабатывает репетиторы на подготовке к ЕГЭ, за что несут ответственность и какие необычные просьбы от родителей поступают, рассказала студентка из Ростова

(Подробности)