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НовостиОбщество10 апреля 2023 17:04

В Таганроге в 2023 году закупят защитные костюмы от радиоактивной пыли

Администрация выделила на эти цели 32 тысячи рублей
Лейла МИРИШОВА
Планируется закупить девять костюмов от радиации

Планируется закупить девять костюмов от радиации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге в текущем году планируют закупить костюмы от радиоактивной пыли. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 31 марта. Источником финансирования станет городской бюджет.

Администрация выделила 32 тысячи рублей на закупку девяти костюмов "Л-1". Они предназначены для защиты от радиоактивной пыли и биологических факторов. Они способных защитить от негативного воздействия отравляющих веществ кожу, одежду и обувь.

Итоги закупки подведут 11 апреля.

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