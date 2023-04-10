В Ростовской области обанкротившееся оборонное предприятие продали за 91 млн рублей

компания обанкротилась в 2016 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обанкротившийся завод продали за 91 млн рублей. Соответствующая информация появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Предприятие занималось обеспечением военной безопасности. Завод купила компания "Донавтозапчасть". Отметим, что компания обанкротилась еще в 2016 году, из-за долга в 730 тысяч рублей.

Завод был зарегистрирован в 2009 году в городе Батайске. Предприятие проработало порядка пяти лет. В 2017 году выручка компании составила около 53,4 млн рублей, а убыток – больше 90 млн рублей.

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