Из Ростова-на-Дону запустят прямой автобусный рейс в Абхазию

В Сухуми автобус будет приезжать в 9:30 утра Фото: Виктория МИНАЕВА

Из донской столицы в конце апреля запустят прямой автобус до Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Донавтовокзал».

Согласно информации ведомства, первый пассажирский автобус планируется 27 апреля. Следующий автобус отправится через день. От Ростова до Абхазии транспорт будет ехать 17 часов 26 минут. Отправление запланировано на 16:05 от Главного автовокзала. Прибудет автобус в 9:30 утра следующего дня на автовокзал Сухума.

Отметим, что весной текущего года из Ростова планируют запустить прямые поезда до Симферополя.

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