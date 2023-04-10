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НовостиОбщество10 апреля 2023 19:05

В Ростовской области планируют создать компанию для водных перевозок пассажиров

Уставной капитал компании составит 105 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Учредителем СПК станет минтранс донского региона.

Учредителем СПК станет минтранс донского региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области власти планируют создать компанию для водных перевозок пассажиров. Соответствующая информация появилась на сайте правительства донского региона.

Так, размер уставного капитала компании составит 105 млн рублей. Учредителем СПК станет минтранс донского региона.

Отметим, что в декабре прошлого года глава Ростовской области Василий Голубев одобрил идею по созданию в регионе судоходной компании, которая будет перевозить граждан. Морские и речные перевозки планируется осуществлять по реке Дон в Азов и Волгодонск. Также суда будут ходить в Анапу, Ейск, Керчь и Ялту.

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