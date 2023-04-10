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НовостиОбщество10 апреля 2023 19:58

Таганрог возьмет в кредит 566 млн рублей для погашения долгов

Финансовое управление города организовало два аукциона
Источник:kp.ru
Первая кредитная линия составила 400 млн рублей, вторая – еще 166.

Первая кредитная линия составила 400 млн рублей, вторая – еще 166.

Фото: Даниил ОПАРИН

Власти Таганрога планируют взять в кредит за 566 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной информации, финансовое управление Таганрога планирует взять кредит для погашения долгов города. Учреждения организовало два аукциона. Первая кредитная линия составила 400 млн рублей, вторая – еще 166. Процентная ставка составила 10,5 годовых до 2 мая 2026 года.

Итоги закупки подведут 19 апреля.

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