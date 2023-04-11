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НовостиОбщество11 апреля 2023 4:34

Жителей Ростова-на-Дону синоптики предупредили о сильном ветре

Весь день будет пасмурная погода
Лейла МИРИШОВА
Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 11 апреля, синоптики прогнозируют в городе пасмурную погоду. Утром и днем воздух прогреется до +16...+17 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +14 градусов. Гостей и жителей города предупредили о сильном ветре. В этот день его порывы достигнут 16 метров в секунду.

Отметим, что 12 апреля ветер стихнет, однако синоптики предупредили горожан о дожде.

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