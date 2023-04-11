В Ростове-на-Дону двух мужчин подозревают в хранении и сбыте наркотиков

Сейчас мужчины заключены под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове двух местных жителей подозревают в хранении наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в ходе досмотра 40-летнего мужчины у него нашли больше 125 граммов запрещенного вещества. Он сразу признался, что вместе со своим 29-летним товарищем занимался бесконтактным сбытом наркотических веществ, используя тайники-закладки. В ходе обыска у них изъяли восемь граммов порошкообразного вещества, зип-пакеты, весы и изоленту. Всего изъято из незаконного оборота 89 свертков с запрещенным веществом.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...». Сейчас мужчины заключены под стражу.

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