10 атомщиков из Ростовской области принимают участие в чемпионате REASkills2023

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Команда Ростовской атомной станции проходит конкурсные испытания на Чемпионате профессионального мастерства REASkills2023. В состав команды вошли участники, прошедшие предварительные испытания в компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», «Промышленная механика и монтаж», «Радиационный контроль» и других. VII Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства проходит с 10 по 14 апреля на площадках пяти городов – Екатеринбурга, Удомли, Нововоронежа, Чебоксар и Балаково.

- Подготовка квалифицированных кадров для обеспечения экономического роста в нашей стране и эффективный диалог с молодыми профессионалами являются одними из ключевых приоритетов государства. Дивизиональный чемпионат - это одна из важных площадок, которая позволяет специалистам показать уровень мастерства, поделиться своим опытом и перенять опыт коллег. Участие в конкурсах профессионального мастерства не только интересно и полезно в прикладном аспекте, но и хорошая возможность для карьерного роста, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В этом году на атомной станции для участия в предварительном отборе подали заявки 21 участник и 20 экспертов.

- Наши ребята участвуют в этом чемпионате с самого начала. Многие из тех, кто начинал в качестве участника, уже давно являются экспертами чемпионата и помогают побеждать другим. Впервые я, как участник, попала на чемпионат в 2021 году и завоевала серебряную медаль, а в 2022 уже выступала в качестве эксперта Юлии Фетисовой, которая также взяла второе место, - отметила эксперт отдела охраны окружающей среды Мария Бублик, которая сейчас находится в Удомле.

Дивизиональный чемпионат проводится для развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными требованиями. Он является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства AtomSkills и самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди молодых специалистов отечественных промышленных предприятий.