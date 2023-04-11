11 и 12 апреля в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и сильный ветер

Во вторник порывы ветра будут достигать 21 м/с Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидаются дожди и сильный ветер. Предупреждение от синоптиков опубликовали на сайте городской администрации.

- 11 апреля может пройти небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 21 м/с. 12 апреля - небольшой дождь, ветер с порывами до 18 м/с, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными. При усилении ветра нужно держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Нельзя стоять или парковаться под ветвятми или слабоукрепленными конструкциями.

Также опасно находиться рядом с раскачивающимися вывесками и оборванными проводами. При скачках напряжения в домах следует отключать все электроприборы. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 10 по 14 апреля

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону с 10 по 14 апреля (подробности)