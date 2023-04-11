В Новочеркасске водитель иномарки сбил на «зебре» 10-летнего мальчика

После несчастного случая на Пушкинской ребенок попал в больницу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске 47-летний водитель Renault Megane сбил на дороге мальчика 10 лет. Ребенок после этого с травмами попал в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел вечером на улице Пушкинской. Предварительно, мужчина за рулем иномарки наехал на юного пешехода на нерегулируемом переходе. Сейчас правоохранители выясняют детали и причины случившегося.

Такое же происшествие вчера зарегистрировали в Таганроге на улице Лизы Чайкиной. В этом случае 7-летнего ребенка сбил водитель Daewoo Nexia.

Донских автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения. Около переходов всегда нужно снижать скорость и быть предельно осторожными.

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