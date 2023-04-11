Двоих жителей Ростовской области поймали на краже 600 кг чугуна

Подозреваемые собирались сдать свою «добычу» на металлолом. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области двоих мужчин 32 и 23 лет поймали на краже 600 кг чугуна. Теперь нарушителям грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, на месте преступления задержали жителей Каменска-Шахтинского. Их заметили во время хищения металла из полувагона грузового поезда на станции Лихая.

- Со слов подозреваемых свою «добычу» они собирались сдать на металлолом и получить за это деньги. Ущерб составил более 14 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Добавим, ранее задержанных мужчин уже привлекали к уголовной ответственности за такое же нарушение.

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