В Ростовской области на трассе водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода

Происшествие зарегистрировали поздно вечером на трассе Шахты - Суровикино
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростовской области на трассе Шахты - Суровикино 56-летний водитель «КамАЗа» сбил пешехода. Пострадавший умер на месте от серьезных травм, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.
Известно, что инцидент произошел поздно вечером. По предварительным данным, мужчина, который управлял большегрузом, наехал на человека, который шел по краю дороги в попутном направлении.
К слову, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому увидеть его в сумерках было довольно сложно. Личность погибшего еще не установили, сейчас специалисты работают над этим, а также выясняют детали происшествия.
Добавим, ранее водители иномарок за один день сбили сразу двух детей, 10 и 7 лет. Эти происшествия зарегистрировали в Новочеркасске и Таганроге.
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