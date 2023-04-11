В Ростовской области на трассе водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода

Происшествие зарегистрировали поздно вечером на трассе Шахты - Суровикино Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на трассе Шахты - Суровикино 56-летний водитель «КамАЗа» сбил пешехода. Пострадавший умер на месте от серьезных травм, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером. По предварительным данным, мужчина, который управлял большегрузом, наехал на человека, который шел по краю дороги в попутном направлении.

К слову, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому увидеть его в сумерках было довольно сложно. Личность погибшего еще не установили, сейчас специалисты работают над этим, а также выясняют детали происшествия.

Добавим, ранее водители иномарок за один день сбили сразу двух детей, 10 и 7 лет. Эти происшествия зарегистрировали в Новочеркасске и Таганроге.

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