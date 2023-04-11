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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 9:17

В Ростове 13-летний подросток попал под колеса легковушки

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, - уточнили в ведомстве
Лейла МИРИШОВА
Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону школьник попал пол колеса авто. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, ДТП случилось утром 10 апреля около 8 часов в Нахичевани.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем машины "Хонда Цивик" ехал по улице 14-я Линия. В районе дома №17 на проезжую часть вышел подросток. Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте, недалеко от "зебры". Автомобилист не успел вовремя притормозить и на скорости сбил 13-летнего пешехода.

- В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, - уточнили в ведомстве. - Его доставили в медицинское учреждение.

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