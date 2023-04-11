В Ростове 13-летний подросток попал под колеса легковушки

Пострадавшего доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону школьник попал пол колеса авто. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, ДТП случилось утром 10 апреля около 8 часов в Нахичевани.
По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем машины "Хонда Цивик" ехал по улице 14-я Линия. В районе дома №17 на проезжую часть вышел подросток. Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте, недалеко от "зебры". Автомобилист не успел вовремя притормозить и на скорости сбил 13-летнего пешехода.
- В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, - уточнили в ведомстве. - Его доставили в медицинское учреждение.
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