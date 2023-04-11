Минобороны России отказали во взыскании 533 млн рублей с ТАНТК им. Бериева

Вердикт вынесли в апреле 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие из Ростовской области - ТАНТК имени Бериева - выиграло тяжбы с Министерством обороны России. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

Известно, что представители военного ведомства не смогли взыскать с ответчика 533,3 млн рублей. При этом официальной информации о причинах финансовых претензий не имеется, слушания проходили в закрытом режиме.

Судя по общим данным, иск в инстанцию поступил еще в ноябре 2022 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Окончательный вердикт относительно заявленных претензий вынесли 7 апреля 2023 года.

К слову, судебные тяжбы между сторонами шли и раньше, но по другим вопросам. Например, в 2021 году Минобороны потребовало от таганрогского авиазавода 459 млн рублей. Тогда дело также выиграл ответчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Максима Донченко рекомендовали на пост заместителя председателя Ростовского областного суда

Сейчас специалист работает в должности председателя коллегии по гражданским делам (подробности)