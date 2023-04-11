В Ростовской области могут ввести ограничения для всех уклонистов от службы в армии

Ограничения планируют ввести не только в Ростовской области, но и по всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области могут ввести ограничения для всех уклонистов от армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Андрея Картапова.

Ограничения планируют ввести не только в Ростовской области, но и по всей России. Так, гражданам, уклоняющихся от службы в армии могут запретить выезд и сделки с недвижимостью.

По словам депутата, в скором времени Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Чтобы ограничения не коснулись граждан, военнообязанный должен прийти в военкомат в течение двух недель с момента получения повестки.

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