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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:04

В Ростовской области могут ввести ограничения для всех уклонистов от службы в армии

Планируется, что гражданам будет приходить электронное уведомление с запретом на выезд
Лейла МИРИШОВА
Ограничения планируют ввести не только в Ростовской области, но и по всей России.

Ограничения планируют ввести не только в Ростовской области, но и по всей России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области могут ввести ограничения для всех уклонистов от армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Андрея Картапова.

Ограничения планируют ввести не только в Ростовской области, но и по всей России. Так, гражданам, уклоняющихся от службы в армии могут запретить выезд и сделки с недвижимостью.

По словам депутата, в скором времени Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Чтобы ограничения не коснулись граждан, военнообязанный должен прийти в военкомат в течение двух недель с момента получения повестки.

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