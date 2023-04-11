В Ростовской области 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с пожилым водителем иномарки

Авария произошла вечером 10 апреля в селе Покровское Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в аварию попали пожилой автолюбитель и несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Все произошло вечером 10 апреля в селе Покровское. Предварительно, 75-летний мужчина за рулем Nissan Almera при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом Yamaha под управлением 16-летнего водителя.

- В момент ДТП молодой человек находился в защитном шлеме, но он все равно получил травмы. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу, - рассказали в УГИБДД.

Добавим, вчера вечером в Новочеркасске и Таганроге водители иномарок сбили детей 10 и 7 лет. Ребятам также потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Дона быть предельно осторожными на дороге. Нужно постоянно следить за скоростью и боковым интервалом. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.

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