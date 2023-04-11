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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:06

В Ростовской области стартовало голосование в рамках проекта «Сделаем вместе»

Жители Дона смогут указать властям, на какие инициативы лучше всего потратить деньги
Ангелина СКИБА
Конкурсы инициативных проектов на Дону проводятся 2019 года

Конкурсы инициативных проектов на Дону проводятся 2019 года

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области стартовал конкурс инициатив в рамках проекта «Сделаем вместе!». Каждый желающий сможет проголосовать за наиболее интересные и нужные предложения земляков, говорится на сайте донского правительства.

Всего с 1 по 20 марта 2023 года было выдвинуто 927 инициатив, из которых 684 одобрили и допустили к голосованию. Этот этап отбора продлится до 30 апреля. Победители получат субсидии из областного бюджета.

Такие конкурсы на Дону проводятся с 2019 года. За это время в жизнь воплотили более 530 проектов, было потрачено около 1 млрд рублей. Как поясняют власти, с помощью голосования жители региона могут самостоятельно выбирать направления расходования бюджетных средств, также люди могут участвовать в выполнении работ и контролировать их качество.

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