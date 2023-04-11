В Ростовской области стартовало голосование в рамках проекта «Сделаем вместе»

Конкурсы инициативных проектов на Дону проводятся 2019 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области стартовал конкурс инициатив в рамках проекта «Сделаем вместе!». Каждый желающий сможет проголосовать за наиболее интересные и нужные предложения земляков, говорится на сайте донского правительства.

Всего с 1 по 20 марта 2023 года было выдвинуто 927 инициатив, из которых 684 одобрили и допустили к голосованию. Этот этап отбора продлится до 30 апреля. Победители получат субсидии из областного бюджета.

Такие конкурсы на Дону проводятся с 2019 года. За это время в жизнь воплотили более 530 проектов, было потрачено около 1 млрд рублей. Как поясняют власти, с помощью голосования жители региона могут самостоятельно выбирать направления расходования бюджетных средств, также люди могут участвовать в выполнении работ и контролировать их качество.

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