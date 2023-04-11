В Таганроге из-за аварийных работ ограничат подачу холодной воды

Холодная вода с пониженным давлением будут идти с 17 пл 19 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей Таганрога предупредили о перебоях с водой. Сложности с подачей ресурса сохранятся в течение нескольких дней на следующей неделе, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

- С 8 часов утра 17 апреля до 12 часов дня 19 апреля холодное водоснабжение в Таганроге будет осуществляться с пониженным давлением, - говорится на сайте ресурсоснабжающей компании.

Коммунальные ограничения введут из-за аварии на Донском техническом водоводе, в районе поста ГАИ села Самбек.

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