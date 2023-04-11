В Ростове-на-Дону прошел весенний День древонасаждения

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

8 апреля в Ростовской области состоялся весенний День древонасаждения. Традиционным партнером этого мероприятия выступил банк «Центр-инвест», сотрудники которого высадили деревья в Покровском сквере Кировского района.

Первый праздник Древонасаждения был проведен в г. Ростове-на-Дону 7 апреля 1910 года по инициативе городского Общества садоводов. Традицию возобновили ровно через 100 лет в 2010 году. С тех пор в Донской столице проходят весенние и осенние Дни древонасаждения.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В этом году мероприятие проводилось на территории Покровского сквера, который расположен на пересечении улицы Б. Садовой и Кировского проспекта. Для посадки специалисты банка выбрали молодые саженцы желтолистного клена.

Для банка «Центр-инвест» экологическая и социальная ответственность являются приоритетными направлениями наравне с предоставлением качественных банковских продуктов и услуг. Банк реализует программу энергоэффективности, внедряет «зеленые» продукты и ежегодно вносит свой вклад в сохранение экологии региона.