Информацию об уголовных делах и обысках в МВД Ростова подтвердили в СК России

Сейчас следствие по делу продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении одного бывшего и нескольких действующих сотрудников регионального управления МВД. Всего под подозрением оказались более 20 человек, сообщает 11 апреля пресс-служба Следственного комитета России.

- Уголовное дело возбуждено по частям 1, 2, 3 статьи 210 и по части 6 статьи 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе», «Получение взятки»). Сейчас совместно с ГУСБ МВД России проводятся более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, с июля 2015 года по настоящее время в Ростове действовало преступное сообщество. Руководил им бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД. В группу входили как правоохранители, так и некоторые другие жители региона.

Следователи уверены, что подозреваемые объединились «для совершения коррупционных преступлений и получения взяток». Деньги брали с предпринимателей, якобы за непривлечение к административной ответственности в случае нарушений.

- Суммы взяток составляли от 3 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Обязательный платеж исчислялся количеством торговых помещений на территории города. Всего участники преступного сообщества получили от предпринимателей не менее 25 млн рублей, - добавили в Следкоме России.

Добавим, ситуацию с проверками накануне также подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Было проведено 85 обысков, изъяты денежные средства в особо крупном размере. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства преступлений и все причастные к незаконной деятельности. Руководством ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, - сообщила Ирина Волк.

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