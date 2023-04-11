Крупную сумму денег изъяли при обыске в управлении МВД Ростова-на-Дону

Было проведено 85 обысков на рабочих местах сотрудников МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону при обысках в МВД обнаружили крупную сумму денег. Также в качестве доказательств были изъяты некоторые документы. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается, - прокомментировала Ирина Волк.

Напомним, более 20 человек - представители МВД и некоторые другие жители региона, предположительно, участвовали в преступном сообществе.

По данным следствия, члены незаконной группы брали взятки с предпринимателей-торговцев. Бизнесмены платили деньги, чтобы их не привлекли к административной ответственности в случае нарушения.

- Сотрудниками ГУСБ МВД России предварительно установлено, что фигуранты получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей, - сообщила Ирина Волк.

Добавим, в отношении подозреваемых уже завели уголовные дела по статьям 210 и 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе», «Получение взятки»).

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