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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 13:46

Крупную сумму денег изъяли при обыске в управлении МВД Ростова-на-Дону

Ранее завели уголовные дела, под подозрением находятся более 20 человек
Ангелина СКИБА
Было проведено 85 обысков на рабочих местах сотрудников МВД

Было проведено 85 обысков на рабочих местах сотрудников МВД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону при обысках в МВД обнаружили крупную сумму денег. Также в качестве доказательств были изъяты некоторые документы. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается, - прокомментировала Ирина Волк.

Напомним, более 20 человек - представители МВД и некоторые другие жители региона, предположительно, участвовали в преступном сообществе.

По данным следствия, члены незаконной группы брали взятки с предпринимателей-торговцев. Бизнесмены платили деньги, чтобы их не привлекли к административной ответственности в случае нарушения.

- Сотрудниками ГУСБ МВД России предварительно установлено, что фигуранты получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей, - сообщила Ирина Волк.

Добавим, в отношении подозреваемых уже завели уголовные дела по статьям 210 и 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе», «Получение взятки»).

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