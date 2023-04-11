Продлено действие специальной программы для женского бизнеса

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» продлил действие специальной программы для женского предпринимательства на подключение торгового эквайринга и открытие расчетного счета до 30 июня 2023 года.

В рамках программы клиенты могут подключить торговый эквайринг с комиссией 0,99% в первые 6 месяцев, а также бесплатно открыть расчетный счет с бесплатным ежемесячным обслуживанием в течение первых 3-х месяцев.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Дополнительные бесплатные возможности программы:

- Мобильная онлайн-касса РАХ А930 с эквайрингом и встроенным принтером чеков, соответствующий требованиям законодательства;

- Современный терминал с поддержкой бесконтактной технологии оплаты;

- SIM-карта и чековая лента;

- Круглосуточная техническая поддержка;

- Открытие расчетного счета;

- Удобная отчетность через сервис «Бизнес-Онлайн»;

- Обучение персонала.

Предложение рассчитано на женщин-предпринимателей, руководителей и собственниц бизнеса, а также предприятий, которые реализуют услуги и товары для женщин.

Программа стартовала в марте этого года. За два месяца клиенты установили терминалы банка «Центр-инвест» в 133 торговых точках.