Ростовские атомщики возглавили рейтинг «Лидеров ПСР» среди атомных станций России

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция по итогам развивающей партнерской проверки качества подтвердила, что является одним из ведущих предприятий в таких направлениях, как «Декомпозиция целей», «Продуктовые потоки», «Активизация персонала», «Процессы обеспечения производства», «ПСР-инжиниринг», «Развитие поставщиков». Лидерство АЭС подтвердил управляющий совет по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли».

Всего в рейтинг вошло 31 предприятие Госкорпорации «Росатом». Волгодонские атомщики заняли в нём второе место, уступив только волгодонским машиностроителям — заводу «Атоммаш». Таким образом, сразу два градообразующих предприятия Волгодонска стали лидерами по итогам 2022 года.

- Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Применение и развитие ПСР — один из шагов к решению этой сверхважной для страны задачи. Мы повышаем эффективность производства, а высвобождающиеся ресурсы можем направить на улучшения и системную работу на производстве, - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Система непрерывного совершенствования процессов ПСР внедряется на атомной станции с 2009 года. Методология и инструменты этой системы нашли свое применение и за пределами атомной станции. Волгодонские атомщики обучают по программам ПСР медиков региона и помогают внедрять в поликлиниках и больницах Ростовской области бережливые технологии. Сейчас в городе реализовано 38 проектов по улучшениям и еще 6 находятся в стадии реализации в таких сферах, как медицина, ЖКХ, образование и др. Опыт улучшений, применяемый в Волгодонске, тиражируют более 40 учреждений по всей Ростовской области.