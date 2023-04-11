В Ростовской области на Южном подъезде к Ростову начали ремонт дороги

Речь идет о плановом ремонте проезжей части Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области на Южном подъезде к Ростову-на-Дону стартовали ремонтные работы. Обновить собираются участок с 7 по 17 км трассы А-135, сообщает пресс-служба Упрдор «Москва - Волгоград».

- Для проезда будут открыты 2-3 полосы. Это плановые работы, которые займут около полугода. В итоге улучшится безопасность движения, - прокомментировал заместитель директора ростовского филиала ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград» Степан Чибров.

Ремонт трассы будут выполнять поочередно: сначала на левой половине дороги, а затем до конца мая перейдут на правую. Работы планируют вести круглосуточно. Завершить задачу намерены в октябре 2023 года.

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными на указанном участке пути.

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