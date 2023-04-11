Россияне стали чаще пользоваться услугами интернет-банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению ВТБ, число активных пользователей онлайн-сервиса банка в браузере с начала 2023 года выросла на 8% и в марте превысила 3 млн человек. При этом общее число клиентов использующих мобильное приложение и интернет-банк насчитывает 12,5 млн.

По статистике пользователи заходят в интернет-банк порядка 60 млн раз в месяц, в марте их доля в общем числе клиентов онлайн-банка составила 24%. Более 44% клиентов оформляют самые востребованные розничные продукты банка в интернет-банке или через мобильное приложение. Активнее всего канал используется для размещения сбережений, а каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

- По данным опроса аналитического центра НАФИ, за последние пять лет использование цифровых банковских сервисов в интернет-банкинге выросло до 43%. За последний год из-за удаления мобильного приложения банка из магазинов приложений многие пользователи с устройствами на iOS вынуждены были перейти в версии для браузера. Поэтому в прошлом году мы масштабно доработали веб-версию нашего сайта. Сегодня это уже полностью адаптированный под мобильные устройства сервис, в котором есть весь функционал приложения, – прокомментировал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Напомним, что сервис позволяет полноценно управлять финансами, оплачивать налоги, оформлять кредиты и совершать многие другие операции.