В Ростове 2 тысячи ветеранов к 9 мая получат материальную помощь

В мае в Ростове в честь 78-й годовщины Победы пройдет более 400 мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова выделят из городского бюджета 6,6 миллионов рублей. Их получат ветераны в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— На осуществление выплат в городском бюджете предусмотрено 6,6 млн рублей, — отметил в своем Телеграм-канале градоначальник Алексей Логвиненко. Сумма выплаты будет зависеть от категории ветерана.

В этом году в мае в Ростове в честь 78-й годовщины Победы пройдет более 400 мероприятий. Алексей Логвиненко не исключил проведение в городе Парада Победы и шествия Бессмертного полка.

Пока не известно, будут ли проходить репетиции парада Победы, проводимые традиционно по ночам с 3 по 5 мая, а также днем 7 мая.

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