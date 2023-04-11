В Ростове без вести пропала 65-летняя женщина

Женщина больше суток не выходит на связь. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропала 65-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Наталью Федеровну видели последний раз 10 апреля. После чего связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам. Они обыскивают все районы города.

Рост пропавшей - около 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение, рыжие волосы и серые глаза.

В день исчезновения она была одета в бежевый плащ, серый блестящий сарафан и бело-синие шлепанцы. С собой у нее была красная сумка с рисунком из разноцветных кругов.

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(Подробности)