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НовостиОбщество11 апреля 2023 16:10

В СК РФ обнародовали имена подозреваемых полицейских из Ростовской области, создавших ОПГ

По версии следствия, ОПГ появилось летом 2015 года.
Лейла МИРИШОВА
По версии следствия, ОПГ появилось летом 2015 года.

По версии следствия, ОПГ появилось летом 2015 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следкоме РФ обнародовали имена подозреваемых сотрудников полиции из Ростовской области, которые создали ОПГ. Информация об этом появилась 11 апреля.

Пока известно о пяти фигурантах уголовного дела по статьям "Получение взятки" и "Организация и участие в преступном сообществе". В числе подозреваемых, нарушивших закон, оказались не самые последние люди в этой сфере. Полицейские занимали должности вплоть до замначальника полиции в Ростове.

По версии следствия, ОПГ появилось летом 2015 года. Они занимались сбором денег с ростовских торговцев за непривлечение тех к ответственности за правонарушения.К слову, полицейские установили даже «таксу». Минимальный ежемесячный платеж составлял три тысячи рублей, максимальный – 50 тысяч рублей. За весь период своей деятельности экс-правоохранители "заработали" порядка 25 миллионов рублей.

Ранее "КП-Ростов" сообщал об обысках по месту жительства и работы десятков подозреваемых.

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