В СК РФ обнародовали имена подозреваемых полицейских из Ростовской области, создавших ОПГ

По версии следствия, ОПГ появилось летом 2015 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следкоме РФ обнародовали имена подозреваемых сотрудников полиции из Ростовской области, которые создали ОПГ. Информация об этом появилась 11 апреля.

Пока известно о пяти фигурантах уголовного дела по статьям "Получение взятки" и "Организация и участие в преступном сообществе". В числе подозреваемых, нарушивших закон, оказались не самые последние люди в этой сфере. Полицейские занимали должности вплоть до замначальника полиции в Ростове.

По версии следствия, ОПГ появилось летом 2015 года. Они занимались сбором денег с ростовских торговцев за непривлечение тех к ответственности за правонарушения.К слову, полицейские установили даже «таксу». Минимальный ежемесячный платеж составлял три тысячи рублей, максимальный – 50 тысяч рублей. За весь период своей деятельности экс-правоохранители "заработали" порядка 25 миллионов рублей.

Ранее "КП-Ростов" сообщал об обысках по месту жительства и работы десятков подозреваемых.

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