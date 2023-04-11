Судостроительный Усть-Донецкий завод продают с молотка за 137,6 млн рублей

Под опись попали и девять судов 70-х-90-х годов постройки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Имущество Усть-Донецкого судостроительного-судоремонтного завода выставили на торги. Информация об этом опубликована на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

С молотка продают земельный участок площадью 111 тысяч квадратных метров, производственные помещения и автомойку, насосную станцию, а также ряд различной техники. К последней относятся бульдозеры, сварочные аппараты, тракторы, компьютеры и прочее. Под опись попали и девять судов 70-х-90-х годов постройки.

Все имущество оценивают в 137,6 миллиона рублей. Торги пройдут в виде открытого аукциона. Победитель станет известен 31 мая.

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