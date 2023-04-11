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НовостиОбщество11 апреля 2023 17:46

Из Ростова в порт Мариуполя перевезли 1,9 тысяч тонн строительных материалов

В город доставили кирпич, сухие смеси, газовые блоки и грунтовку
Лейла МИРИШОВА
В город доставили кирпич, сухие смеси, газовые блоки и грунтовку

В город доставили кирпич, сухие смеси, газовые блоки и грунтовку

Фото: Андрей Михайлов

Из Ростова-на-Дону в порт Мариуполя перевезли 1,9 тысяч тонн стройматериалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В город на судне доставили кирпич, газовые блоки, сухие смеси, гидроизоляцию и грунтовку. По словам Марата Хуснуллина, организация регулярных грузоперевозок поможет на 30% уменьшить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки. Также с помощью судоходных перевозок снизится нагрузка на автодорогах и пунктах пропуска.

Так, в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов.

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