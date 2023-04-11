Три человека пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом сообщением Ростов-Зерноград

В салоне находились шесть человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Три человека пострадали в массовой аварии с маршруткой сообщением Ростов-Зерноград. Об этом 11 апреля сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

ДТП случилось около 14 часов 11 апреля. В это время 50-летний водитель "Рено Логан" ехал по проспекту Сиверса со стороны улицы Шоссейной к Большой Садовой. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и на скорости врезался в стоящий "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего парня.

Удар был настолько сильным, что отечественную легковушку отбросило в микроавтобус "Форд Транзит". 60-летний шофер рейсового транспорта выполнял маршрут Ростов-Зерноград. В салоне находились шесть человек.

По инерции "Форд" влетел в "Пежо", за рулем которого был 57-летний мужчина. Все автомобилисты остались целы. А вот пассажиры "Рено" (в возрасте 34 и 55 лет) и "ВАЗа" (в возрасте 55 лет) получили травмы.

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