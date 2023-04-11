В Аксае задержали двух парней, распространявших наркотики

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксае задержали двух парней, пытавшихся сбыть наркотики. Об инциденте 11 апреля сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции патрулировали улицы города, когда их внимание привлекли двое молодых людей. Парни вели себя настороженно, оглядывались по сторонам и что-то искали возле обочины дороги. Правоохранители направились в их сторону, и те поспешили ретироваться. Однако далеко уйти им не удалось: полицейские задержали молодых горожан и доставили в отдел полиции.

В ходе досмотра у 22-летнего и 24-летнего парней обнаружили 35 свертков с неизвестным веществом. После проведения экспертизы оказалось, что у них были наркотики. Общая масса запрещенных веществ составила 27,5 грамма. Также выяснилось, что задержанные собирались оставить наркотики в тайниках. Затем молодые люди планировали в мессенджере отправить покупателям обозначенное место, где спрятан "клад".

В отношении парней возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт, или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Молодых людей отправили в СИЗО. Очевидно, там они пробудут до тех пор, пока следователи не соберут достаточно доказательств для предъявления обвинения.

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