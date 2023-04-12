В Ростовской области библиотеки подготовили интерактивные мероприятия ко Дню космонавтики

Посетить интересные выставки, викторины и программы может каждый желающий Фото: Иван МАКЕЕВ

Учреждения культуры донского региона подготовили интерактивные мероприятия ко Дню космонавтики. Об этом рассказали на сайте областного правительства.

Так, в Старочеркасском историко-архитектурном музее 12 апреля подготовили программу "Звездные люди", приуроченную к 60-летию полета в космос женщины-космонавта. В Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее для гостей и жителей города подготовили в этот день интерактив "Курс к звездам", посвященное жизни и деятельности К.Д. Циолковского.

В Новочеркасском музее истории донского казачества запланирован мастер-класс для школьников начальных классов. После чего пройдет интерактив, посвященный Юрию Гагарину.

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