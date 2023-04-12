В Ростове-на-Дону арестован начальник отдела полиции №8

Он находился в отделении полиции №8. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове арестовали начальника отдела полиции №8. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник.

Полковника полиции и главу полицейского отдела №8 отправили под арест. Он был задержан силовиками в Советском районе города.

Правоохранителя подозревают в участии в ОПГ. В преступную группировку входили полицейские, которые собирали взятки у предпринимателей в городе. Они помогали им избежать административной ответственности. Так, подозреваемым удалось заработать большие суммы. Правоохранителями было проведено 85 обысков.

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