Каждый сможет узнать, что носили наши предки в 19 и 20 веках. Фото: администрация Новочеркасска
В Новочеркасске в Атаманском дворце пройдет выставка русского костюма. Об этом сообщили на сайте администрации.
Выставка начнет работу 12 апреля. На экспозиции будут показаны костюмы жителей южных и центральных областей России, а также жителей воронежско-белгородского пограничья. Большая часть одежды – это предметы ручной работы, созданные в единственном экземпляре из домотканого полотна. Каждый сможет узнать, что носили наши предки в 19 и 20 веках.
Кроме того, на выставке можно увидеть интересные головные уборы, украшенные жемчугом и бисером.
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