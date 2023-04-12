Каждый сможет узнать, что носили наши предки в 19 и 20 веках. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске в Атаманском дворце пройдет выставка русского костюма. Об этом сообщили на сайте администрации.

Выставка начнет работу 12 апреля. На экспозиции будут показаны костюмы жителей южных и центральных областей России, а также жителей воронежско-белгородского пограничья. Большая часть одежды – это предметы ручной работы, созданные в единственном экземпляре из домотканого полотна. Каждый сможет узнать, что носили наши предки в 19 и 20 веках.

Кроме того, на выставке можно увидеть интересные головные уборы, украшенные жемчугом и бисером.

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