В Севастополе осудили мужчину, развращавшего пятилетнюю девочку

Когда мать в поисках ребенка стучала во все двери, мужчина, который закрыл у себя ребенка, не открывал. Фото: Иван МАКЕЕВ

51-летнего жителя Севастополя осудили за совращение пятилетней девочки. Об этом пишут наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона и прокуратуру Севастополя.

Как сообщили в СК, все произошло в общежитии утром 26 ноября прошлого года. Будучи пьяным, мужчина позвал к себе в комнату соседскую девочку пяти лет, пообещав показать ребенку мультфильмы.

- Вместо этого включил на телефоне видео порнографического содержания и касался ребенка, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Когда мать заметила исчезновение ребенка, начала стучать во все двери. Но сосед, у которого в комнате находилась девочка, не открывал. В поисках и освобождении ребенка женщине помогли соседи.

- Вызволив ребенка, мать сразу вызвала правоохранительные органы, - добавили в следкоме.

Мужчину заключили под стражу. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и десяти годам запрета работы с детьми.

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