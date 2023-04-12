В Минеральных водах экстренно посадили загоревшийся самолет из Хургады

На сайте аэропорта уточнялось, что борт должен был прилететь в 7.30, но приземлился в 9.24. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье во вторник, 11 апреля, пришлось экстренно сажать самолет, летящий из Хургады в Минеральные Воды из-за пожара на борту. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

В издании уточняют, что на подлете к аэропорту на борту загорелась вспомогательная силовая установка — система, которая отвечает за запуск основного двигателя и поддерживает работоспособность систем самолета и оборудования при выключенных двигателях.

Пилоты установили связь с землей, доложили о пожаре и приняли решение следовать на аэродром назначения. Пламя пилоты тушили своими силами и сообщили диспетчеру, что сами ликвидировали пожар в 9.04.

Благодаря слаженной работе пилотов трагедии удалось избежать — спустя 20 минут борт посадили в аэропорту Минеральных Вод.

О причинах пожара или количестве пострадавших пока не сообщается.

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