Школьница из Адыгеи умерла, получив травму на уроке физкультуры

Правоохранители разбираются, кто и на каком этапе пропустил развитие болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Адыгее 10-летняя школьница умерла спустя два дня после того как подвернула ногу на уроке физкультуры. Трагедия произошла из-за череды случайностей и просчетов, рассказали наши коллеги из «КП — Кубань».

22 марта на уроке физкультуры девочка подвернула ногу, и ее отправили домой, но из-за сильной боли родители отвезли ребенка в больницу.

Как объяснили в общественной организации «Право на здоровье», в медучреждении школьнице диагностировали растяжение и выписали болеутоляющее.

Спустя два дня у ребенка поднялась температура до 38 градусов, и тогда родители повезли дочку уже в больницу Краснодарского края. В местной ЦРБ девочку осмотрел дежурный врач, после рентгена ей наложили лангету, прописали мазь и противовоспалительное лекарство.

В этот же день у девочки стали синеть ноги, руки, губы, и родители вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали в реанимационное отделение, где, несмотря на усилия медиков, через несколько часов она скончалась.

Вскрытие показало, что девочка скончалась от стрептококковой пневмонии, которая, не получив лечения, осложнилась сепсисом.

Теперь следственный комитет по Республике Адыгее будет разбираться, кто и когда пропустил развитие смертельно опасной инфекции.

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