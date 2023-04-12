В Ростовской области водитель иномарки сбил на «зебре» 52-летнего пешехода

Несчастный случай произошел на улице Московской Фото: Сергей ГАПОН

В Азове на улице Московской 52-летнего пешехода сбил водитель иномарки Peugeot. Это произошло утром 12 апреля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, около 8 утра 34-летний владелец легковушки, по неизвестной пока причине, вовремя не заметил человека на «зебре» и наехал на него.

Пострадавший после всего случившегося за медпомощью решил не обращаться. Есть ли травмы у 52-летнего мужчины, неизвестно, но машина после удара получила механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции просят донских водителей быть предельно внимательными за рулем. Нужно выдерживать безопасную скорость, особенно около пешеходных переходов. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие маневры на дороге.

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