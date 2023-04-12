В Ростовской области с начала года клещи покусали уже 229 человек

Клещ выбирает место для укуса около 30 минут. За это время его можно безболезненно убрать с тела. Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на вчерашний день с начала года в Ростовской области клещи покусали 229 человек. Больше всего таких оказалось в Ростове-на-Дону (33), Таганроге (25) и Шахтах (11), а также в Семикаракорском (13), Неклиновском (12) и Аксайском (8) районах. О заболевании крымской геморрагической лихорадкой не сообщается.

Сейчас по всей области проходит противоклещевая обработка территорий. Уже обработано 352,31 гектара. Из них 71,07 гектара - территории детских образовательных учреждений. При этом на проведение работ влияет погода, сообщили в региональной пресс-службе Роспотребнадзора.

- Лучшим способом профилактики всех клещевых инфекций является предотвращение присасывания клещей, - отметили в ведомстве. - Для этого необходимо учитывать, что клещи чаще всего попадают на кожу через открытые участки. Такие как кисти или предплечья рук, ноги. Редко они присасываются на видимых участках. На поиск укромного места насекомые тратят около 30 минут. За это время их можно обнаружить и удалить.

Если клещ присосался, необходимо обратиться в медучреждение, объяснили санитарные врачи. Если такой возможности нет, можно удалить его и самому. Для этого прежде всего надо не оторвать погруженную в кожу ротовую часть клеща. После этого продезинфицировать ранку. Например, спиртом или раствором йода. Удалять клеща нужно как можно быстрее. Тогда в кровь попадет меньше опасных возбудителей.

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О том, переносчиками каких болезней могут быть эти насекомые? Какие меры необходимо соблюдать, чтобы не заразиться? И как поступать, если клещ все же присосался к телу? Эти и другие вопросы мы задали главному инфекционисту министерства здравоохранения Ростовской области Наталье Мороз (подробно)