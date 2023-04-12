Льготный проезд в Ростовской области с 1 мая: когда выдадут карты, как и где пополнять

С 1 мая регион переходит на систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Фото: сайт правительства Ростовской области

С 1 мая в Ростовской области во всем общественном транспорте региона будет внедрена система безналичной оплаты проезда. Региональные льготники будут пользоваться льготными проездными картами, а федеральные заменят бумажные проездные на электронные.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Как рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области Светлана Мананкина, региональные льготники смогли выбирать между бесплатным проездом и денежной выплатой в размере 1055 рублей в месяц. Проезд выбрали 12 процентов — почти 28 тысяч человек из почти 235 тысяч региональных льготников. В основном это жители городов — 16 процентов, в районах натуральной льготой решили воспользоваться лишь четыре процента льготников.

Проездные карты уже готовы, и уже почти треть владельцев их получили на руки, к 30 апреля планируется выдать все.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Что касается федеральных льготников, то сейчас они за 303 рубля покупают единый социальный проездной билет. С 1 мая он будет электронным. Заявление на получение такого написали уже 20,8 тысячи человек, из которых 13,2 тысячи живут в донской столице.

Уточняется, что электронные проездные также уже готовы, и более четверти из них уже выданы льготникам.

КАК И КОГДА ПОПОЛНЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ

Пополнять электронные проездные нужно на те же 303 рубля в месяц. В текущем месяце с 1 по 24 число, а в следующем — с 25 по 31 число текущего месяца.

Пополнять карту можно в терминалах оплаты «Центр-инвест» и «Сбербанк», в мобильных приложениях «Простор» и «Сбербанк», на сайтах arps.pro и prostor.tech, а также в отделениях Почты России.

Отмечается, что комиссия при пополнении карт не взимается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатный проезд для региональных льготников в Ростовской области: как подать заявление, сроки, куда обращаться

В Ростовской области начался прием заявлений от региональных льготников, выбравших бесплатный проезд (подробнее)