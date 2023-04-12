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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:53

Жителя Ростовской области отправили под стражу за избиение полицейского

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Дмитрий Кутепов
По версии следствия, мужчина не стал выполнять законных требований полицейского.

По версии следствия, мужчина не стал выполнять законных требований полицейского.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчину, избивший полицейского, отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судов Ростовской области. По информации суда, поздним вечером 31 марта рядом с рестораном в городе Азове Ростовской области пьяный мужчина, когда к нему обратился полицейский, начал его оскорблять. При этом законные требования правоохранителя он не хотел выполнять. В итоге ссора переросла в драку.

Мужчина ударил локтем в лицо полицейского, затем толкнул его и правоохранитель упал. Нападавший упал на него следом, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

В итоге полицейский получил легкий вред здоровью. А следователи квалифицировали действия мужчины как насилие, опасное для жизни и здоровья, которое он применил в отношении стража порядка при исполнении служебных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Как минимум до 7 июня мужчина будет находиться под стражей.

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