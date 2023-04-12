Жителя Ростовской области отправили под стражу за избиение полицейского

По версии следствия, мужчина не стал выполнять законных требований полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчину, избивший полицейского, отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судов Ростовской области. По информации суда, поздним вечером 31 марта рядом с рестораном в городе Азове Ростовской области пьяный мужчина, когда к нему обратился полицейский, начал его оскорблять. При этом законные требования правоохранителя он не хотел выполнять. В итоге ссора переросла в драку.

Мужчина ударил локтем в лицо полицейского, затем толкнул его и правоохранитель упал. Нападавший упал на него следом, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

В итоге полицейский получил легкий вред здоровью. А следователи квалифицировали действия мужчины как насилие, опасное для жизни и здоровья, которое он применил в отношении стража порядка при исполнении служебных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Как минимум до 7 июня мужчина будет находиться под стражей.

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