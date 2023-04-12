Теперь в Узбекистане: российский мобильный оператор впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежом

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

Цифровая система контроля воздуха заработала в Узбекистане. Первым такое решение в стране запустил МегаФон. Система позволит контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангаран и будет определять такие показатели, как содержание оксида углерода, диоксида азота и серы, влажность, интенсивность осадков и другие.

В комплекс автоматизированного мониторинга вошли датчики пыли, газоанализаторы и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города - детского спортивного стадиона.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

Предусмотрено, что замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология», работающей на базе технологии IoT (интернет вещей).

- Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены такие предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. Наша платформа успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса телекоммуникационной компании Наталья Талдыкина.

Ожидается, что в ближайшем будущем цифровое решение позволит собирать не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия.