В Ростовской области осудили срочника, который случайно застрелил сослуживца

Суд приговорил военнослужащего к полутора годам лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Контрактный военнослужащий по призыву, находясь в штабе одной из воинский частей в Ростовской области, случайно застрелил из пистолета сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

— В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, — отметили в пресс-службе суда.

4 декабря военнослужащий, находясь в штабе военной части, расположенной на территории Ростовской области, достал из кармана бушлата табельный пистолет «ПМ», перезарядил его и выстрелил в сослуживца. Мужчина полагал, что в пистолете патронов нет и будет имитация выстрела. Фактически при перезарядке он из магазина отправил патрон в патронник, после чего выстрелил. Его товарищ получил огнестрельное сквозное ранение в голову.

После выстрела военнослужащий начал оказывать раненому медицинскую помощь, пытаясь остановить кровь. Потом помогал доставить его в медучреждение.

Признание вины, содействие следствию, попытка помочь спасти раненого, принесение извинений воинскому коллективу и матери погибшего, а также передача ей 400 тысяч рублей в качестве морального вреда и внесение на счёт благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы» 10 тысяч рублей суд расценил как действия, направленные на заглаживание вины.

Суд не установил обстоятельств, отягчающих вину военнослужащего.

Суд приговорил военнослужащего к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и у мужчины есть 15 суток на то, чтобы обжаловать его в апелляционном порядке.

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