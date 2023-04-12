В Ростовской области «Таганрогский морской торговый порт» возглавил Виктор Чертов

Назначение нового руководителя порта состоялось в апреле 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на пост генерального директора «Таганрогского морского торгового порта» назначили Виктора Чертова. Информацию об этом опубликовали на сайте предприятия.

- Назначение состоялось в апреле 2023 года. Новый руководитель сменил в должности Сергея Нарышкина, который исполнял обязанности руководителя с 2006 года, - говорится в сообщении ТагМТП.

Ранне Виктор Чертов в течение 5 месяцев проработал в должности заместителя генерального директора порта Таганрога. За это время он успел изучить все аспекты, связанные с работой предприятия.

Известно, что 57-летний управленец является по образованию военным химиком. Более 20 лет он прослужил в плавсоставе и органах военного управления Северного Флота, после чего ушел в запас в звании капитана 1 ранга. Специалист трудился также в стивидорных компаниях Заполярья.

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