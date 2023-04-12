Сотрудники МВД обеспечат безопасность во время празднования Пасхи в Ростовской области

За ситуацией будут следить круглосуточно Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области безопасность во время пасхальных богослужений обеспечат сотрудники полиции и около 1 тысячи представителей общественных формирований. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

- На период праздничных мероприятий создана рабочая группа. За ситуацией будут следить круглосуточно. При необходимости смогут принять меры оперативного реагирования, - сказал Михаил Корнеев.

По словам чиновника, в регионе уже разработали «комплекс мер безопасности». Всего в ночь с 15 на 16 апреля и днем 16 числа праздничные службы пройдут в 334 храмах и церквях 195 населенных пунктов региона. Службы должны посетить около 100 тысяч человек.

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