Составлен рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты ВТБ проанализировали статистику по выданным автокредитам в январе-марте 2023 года и выяснили, что женщины чаще всего приобретают кроссоверы, а мужчины отдают предпочтение седанам.

По статистике, мужчин, которые купили на условиях автокредита машину с типом кузова седан, около 47%. Еще 36% стремятся приобрести кроссовер. Оставшаяся доля сделок приходится на универсалы, хэтчбеки, лифтбеки и пикапы.

Среди заемщиков-женщин наблюдается прямо противоположная картина: около 45% занимают кроссоверы, порядка 40% - седаны, а остальную часть – прочие типы кузова.

- Безусловно, вопрос приобретения автомобиля зависит от личных предпочтений каждого и основной цели покупки. Это отражается на технических характеристиках транспортного средства, его дизайне и типе кузова. Однако мы выяснили, что подход к выбору машины различается еще и в зависимости от пола. За счет своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Также специалисты отмечают, что наибольшим интересом у заемщиков обоих полов пользуется Lada. Средства на покупку транспортного средства этой марки в первом квартале получили примерно каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина.

В ТОП-5 наиболее популярных брендов также вошли Kia, Hyundai, Omoda и Haval.